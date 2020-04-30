Bakan Selçuk: "Türkiye'de kimse kimsesiz değildir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk: "Türkiye'de kimse kimsesiz değildir"

Bakan Selçuk:
30.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelere de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye'de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'na katıldı. Video konferans aracılığıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bakan Selçuk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümeti döneminde sendika oranlarının yükseldiğini kaydeden Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde önemli değişimleri sağladık. İsterdik ki 1 Mayıs'ı tüm emekçilerimizle birlikte kutlayabilelim. Ama dijital dünyanın da olanakları var. Dünyanın her yerinden emekçi kardeşlerimizle aynı duyguları paylaşıyoruz. Virüs nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alınıyor. Biz de ülkemizde çok önemli tedbirler aldık. 10 Mart'a kadar ilk vakanın görülmesini erteleyebildik. Eşgüdüm toplantısı yapıldı. Uzaktan eğitime geçilmesi gibi tedbirler alındı. 200 milyara ulaşan yardımlar yaptık. Sosyal devlet olmanın gereğini önemsiyoruz. Biz de bakanlık olarak dezavantajlı gruplara ulaşıyoruz. Her aileye dokunmaktayız. Sosyal koruma kalkanı tedbirleriyle, kısa çalışma ödeneği nakdi destek ile sosyal yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Çocuk evlerimizde, engelli ve yaşlı bakım evlerindeki vatandaşları korumaya devam ediyoruz" dedi.

"COVİD SONRASINDA BÜYÜK BİR ATILIM YAPACAĞIMIZA, HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bu süreçte memurların, çalışanların ne kadar önemli bir iş yaptığını tüm Türkiye'nin gördüğünü ifade eden Selçuk, "Hem kuruluşlarda çalışanlar hem de Vefa Destek Grubu çalışmalarıyla çok önemli bir inisiyatif oluştu. Bakanlıklarımızdan birçok kamu personeli dahil oldu çalışmalara. Onlara da teşekkürlerimizi sunmak isterim. Kamu görevlilerimizi de korumak boynumuzun borcu. Esnek çalışma modellerini devreye aldık. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi modelleri hayata geçirdik. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına 1 milyar 800 milyonu aşkın bağışta bulunuldu. Memur-Sen ve emekçi kardeşlerime teşekkür etmek isterim. PTT çalışanları ve kamu görevlilerine de teşekkür etmek isterim. Ön cephede çalışanların ne fedakarlıklar yaptığını ortaya koydu bu süreç. Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelere de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye'de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Tüm dünyadaki kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı
Spor Falcao Mesut Özil Selçuk İnan Ersun Yanal Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: "Türkiye'de kimse kimsesiz değildir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:30:48. #1.14#
title