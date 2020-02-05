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Bakan Selçuk: Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında Avrupa'da 8'inci sıraya yükselen Türkiye'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22
Bakan Selçuk: Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında 'da 8'inci sıraya yükselen 'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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