Bakan Selçuk: Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında Avrupa'da 8'inci sıraya yükselen Türkiye'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.