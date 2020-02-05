Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
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Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücüne göre Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi

05.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:09
Bakan Selçuk: Türkiye, asgari ücretin satın alma gücüne göre birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , asgari ücretin satın alma gücüne göre 'nin birçok ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi.


Bakan Selçuk, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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