Bakan Selçuk: "Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital...
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Bakan Selçuk: "Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüdeki konuşması Bakan Selçuk'un E - Denklik belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısına katıldı.

13.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:24
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un kürsüdeki konuşması

Bakan Selçuk'un E - Denklik belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini vermesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Türkiye artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısı ve dijital...
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