Bakan Selçuk: "Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti"
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Bakan Selçuk: "Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti"

-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler...

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:47
Bakan Selçuk:

-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ile Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Türkçede 4 beceri testinin pilotlama çalışması bitti"
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