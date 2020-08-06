Bakan Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 7 Ağustos'ta başlıyor" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin 7 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA