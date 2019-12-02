Bakan Selçuk: "Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı"
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Bakan Selçuk: "Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

02.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:44
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması ANKARA - Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Selçuk: "Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı"
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