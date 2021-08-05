Bakan Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, eğitimlerin detayları için http: eba.gov.tr'ye işaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, eğitimlerin detayları için http: eba.gov.tr'ye işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http: eba.gov.tr'de."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı