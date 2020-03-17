Bakan Selçuk: Teknolojinin eğitimde kullanılması ile ilgili büyük bir yatırım yapıldı MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, teknolojinin eğitimde kullanılması ile ilgili olarak büyük bir yatırım yapıldı" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, teknolojinin eğitimde kullanılması ile ilgili olarak büyük bir yatırım yapıldı" dedi.

Bakan Selçuk, www.egitimveegitim.com üzerinden canlı yayınlanan 'Okullara KoronaVirüs arası' isimli programına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, eğitimin sadece sınıf içinde olup biten süreçler olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek, "Eğitim aslında bir ekosistem işi, bir atmosfer işi. Sosyal medyası ile teknolojisi ile ailesi ile sokağı ile hep birlikte düşünülmesi gereken, bütün çocuklarımızın soluğu hava gibi bir alandır eğitim. Bu bağlamda da zamanın ruhuna uygun olarak teknolojilerden yararlanmamız elbette son derece olası. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı yeni değil, yıllardır bu alanda yatırımlar yapıyor. Teknolojinin eğitimde kullanılması ile ilgili büyük bir yatırım yapıldı. Her zaman söylediğim gibi güzel işler yapıldı. Ben onlara 1,2,3 diyorum. Bizim yaptığımız şu anda 4,5,6 yani yapılanların üzerine koymak onları geliştirmek ve dünya ile yarışabilecek süreçleri yönetmekten bahsediyorum" diye konuştu.

'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OLARAK TEDBİRLERİMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ'Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim sistemimizde sadece istisnai durumlarda değil her zaman teknolojiden yararlanmakla ilgili bir alışkanlığın bir kültürün gelişmesi, dönüşmesi beklenti dahilinde ama deprem gibi bu tür virüs meselesi gibi durumlarda teknolojinin başka bir boyutu da gündeme geliyor. Bu aslında milli bir fırsat Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu 'koronavirüs' dolayısıyla genel olarak ülke çapında değerlendirmeler ve bizlerle gerçekleştirdiği toplantılar sonunda her bakanlık kendi içinde tedbirler alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi içinde ekip arkadaşlarımız ile beraber tedbirlerimizi ortaya koyuyoruz. Bu bağlamda eğitim bilişim ağının yenilenmiş olan altyapısı, yenilenmiş olan içeriği ve yenilenmiş olan sistematiği hazır. Fakat sadece internet altyapısına dayalı, bütün öğrencilere ulaşmamızda bazı problemler olabilir. Bu sebepten internet üzerinden yaptığımız çalışmalara ilave olarak televizyon kanalları vasıtasıyla da neler yapabiliriz diye düşündük ve televizyona erişim ülkemizde son derece yüksek. Bu televizyon kanalları ile ilgili de yaptığımız alt yapı çalışmaları belirli gün ve saatlerde eğitim içeriklerini izlemesi, tekrarla ile pekiştirmeleri üzerine de çalışmalar yürütüyoruz."

Kaynak: DHA