Bakan Selçuk: Tedbirlerimizi alıyoruz MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA