Bakan Selçuk: "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah"
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Bakan Selçuk: "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah"

Bakan Selçuk: 'Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah'
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirterek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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