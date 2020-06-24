Bakan Selçuk: "(Tatil Kitabı) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı: . (1)
24.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:47
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı: . (1)
Kaynak: AA