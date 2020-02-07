Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi Öğrencilerle sohbet etmesi Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı.
07.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi
Öğrencilerle sohbet etmesi
Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı. (3)
Kaynak: AA