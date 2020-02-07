Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3)
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Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi Öğrencilerle sohbet etmesi Etkinliklere katılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı.

07.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:53
Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı 'un Tasarım Beceri Atölyeleri sınıflarını gezmesi

Öğrencilerle sohbet etmesi

Etkinliklere katılması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katıldı (3)
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