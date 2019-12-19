Bakan Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en...
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Bakan Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım beceri atölyelerini gezmesi Çocuklarla sohbet etmesi görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21.

19.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:17

Milli Eğitim Bakanı 'un Tasarım beceri atölyelerini gezmesi

Çocuklarla sohbet etmesi görüntüleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na gelme görüntüleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

- Bakanı Selçuk:

"Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigma değişikliğin en büyük araçlarından biridir"

ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en...
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