Bakan Selçuk, tarladaki çocukları "Arkadaş" ile buluşturdu
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Bakan Selçuk, tarladaki çocukları "Arkadaş" ile buluşturdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarım işçilerinin çocuklarına ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabını verdi.

Bakan Selçuk, tarladaki çocukları
20.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarım işçilerinin çocuklarına ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyündeki tarlalarda çalışan Şanlıurfalı aileleri ziyaret etti.

Ailelerine eşlik eden çocuklarla bir süre sohbet eden Selçuk, çocuklara günlerinin nasıl geçtiğini sordu. Sohbet sırasında Selçuk, çocuklara, ilkokullar için hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan tatil kitabı "Arkadaş"ı anlattı.

Sohbetin ardından ilkokul 1. sınıf çağındaki çocuklardan başlayarak kitapları dağıtan Selçuk, çocuklara keyifli vakit geçirmeleri için satranç, mangala ve top da hediye etti.

"Eğitimsel olarak destek olmak durumundayız"

Selçuk, 81 ildeki tüm eğitim yöneticilerinin başta "Arkadaş" tatil kitabı olmak üzere, çocuklar için hazırladıkları pekiştirici yaz içeriklerini öğrencilere ulaştırmak için sahada olacağını belirterek "Eğitimde fırsat adaleti anlayışıyla ulaşılamayan, dokunulmayan bir tek çocuğun kalmaması için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklarla bir arada bulunmanın güzelliğine değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza yönelik olarak daha önce hazırladığımız 'Arkadaş' tatil kitabı setlerini ve diğer Anadolu Masalları gibi birçok kaynağımızı çocuklarımızla paylaşmak için buraya geldik. Bunu bir örnek olarak gösteriyoruz çünkü bütün Türkiye'de, tüm illerimizde, il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip, bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da bugün buradayız ve çocuklarımızla beraber sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz."

Çocukların yaşayarak, deneyimleyerek öğrendikleri bu süreci, küçük dokunuşlarla faydalı bir kazanıma dönüştürmek istediklerinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir günleri nasıl geçiyor? Aileleri neler yapıyor? Toplarken bazı şeyler öğretiyorlar. 'Bu acur mu?' diyorum. 'O acur değil' diyor. 'Ona hıtti denir.' diyor, 'acur şu' diyerek gösteriyor. Sonra biberlerin hangisi toplanır, hangisi toplanmaz? Bunu anlatıyor. Bu anlamda da bütün ülkede, tüm milli eğitim müdürlerimizle beraber kaymakamlıklarımızın da desteğiyle çocuklarımıza erişim ve onların ihtiyaçları konusunda daha çok çalışma yapacağız."

Kaynak: AA

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