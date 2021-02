Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.

Bakan Selçuk, 'Yarıyıl Tatil Dönemi Mesleki Çalışma Programı' açılışı nedeniyle öğretmenlere seslendi. EBA TV'den canlı yayınlanan konuşmasında Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi öğretmenlerin bildiğini, engelleri aşmanın, uzakları yakın, her evi okul, her ekranı sınıf kılmanın uzmanının da yine öğretmenler olduğunu söyledi. Olağanüstü şartların, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getirdiğini belirten Selçuk, öğretmenlerin bu süreçte büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Selçuk, "Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden kat be kat zahmetliydi, çok yoruldunuz; bunu biliyorum. Bu süreçte velilerinizle daha aktif ve daha verimli bir iletişim içindeydiniz. Dijital yeterliklerinizi geliştirdiniz, ekranlara alıştınız ve onu her zamankinden daha etkin kullandınız. Süreci birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürüttük ve sizler üzerinize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiniz" dedi.

'KISA VADEDE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'Bakan Selçuk, 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlayacaklarını belirterek, "Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Hepimizin gönlü hasretimizin bitmesinden, okullarımızın açılmasından yana olsa da bizler salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz. Çocuklarımızın üstün yararı bunu gerektiriyor çünkü. Salgının başından beri olduğu gibi yine ihtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarımızda buluşturmak için çabalıyoruz. Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10'uncu sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe birlikte koyacağız" diye konuştu.'ÖĞRENME KAYIPLARI İLE İLGİLİ YOL HARİTAMIZI PAYLAŞACAĞIZ'Bakan Selçuk, bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ettiklerini, bu kayıpları gidermek için öğrencilere gerekli desteği vermek üzere planlamaları tamamladıklarını, yakın bir zamanda bu konudaki yol haritasını paylaşacaklarını bildirdi. EBA'nın hem canlı sınıf uygulamasıyla hem de sunduğu içerikle bir çeşit okul olarak artık öğretmenlerin hayatında önemli bir yerde durduğuna işaret eden Selçuk, "Sizlerin bu okulu aktif kullanmanız, oradaki sınıflardan öğrencilerinize düzenli olarak seslenmeniz; günde yaklaşık 3 milyon canlı dersin yapıldığı EBA'yı dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi haline getirdi. Milyonlarca çocuğumuza bu kanaldan ulaştınız. Bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk. Ancak hedefimiz, canlı dersleri hem nitelik hem de nicelik bakımından artırmak. Biz bu süreçte alt yapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde yararlanması için şimdiye kadar 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. Kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti sağladık" ifadesini kullandı.'UZAKTAN EĞİTİM HAYATIMIZDA YER ALMAYA DEVAM EDECEK'TRT EBA TV kanallarında 10 ayda, 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklara üç televizyon kanalından ulaştıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Şu bir gerçek ki zor günler; eğitiyor, geliştiriyor, insanın kapasitesinin sınırlarını yokluyor. Hepimiz eksikliklerimizin, ihtiyaçlarımızın farkına vardık. İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizi bir dönüşüme tabi kıldı. Ancak bu iş burada kalmayacak. Uzaktan eğitim, salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek de eğitimde önemli bir rol oynamaya, hayatımızda yer almaya devam edecek. Bu çerçevede öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimine yönelik 2020 yılında uzaktan eğitim sistemi üzerinden mesleki gelişim eğitimlerimizi 2 milyon 234 bin kontenjanla öğretmen ve okul yöneticilerimizin başvurusuna açtık. Öğretmenlerimiz bireysel ve mesleki gelişimleri konusunda azim ve çaba gösterdiler. 1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz bu eğitimlere katıldı." Selçuk, eğitimlerin uzaktan oluşunun, bu süreçte avantajlar da sağladığını, yüz yüze eğitime kıyasla çok sayıda öğretmenin farklı eğitimlere katılma imkanı bulup kendini geliştirdiğini ve uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olduğunu ifade etti.'400 BİN ÖĞRETMENİMİZİN BAŞVURUSUNA AÇTIK'"Yarıyıl tatili ve 8-12 Şubat Mesleki Çalışma Döneminde 40 mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim sistemi üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açtık" diyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek. Yeni bir döneme başlarken biliyorum ki eğitimin şekli ve araçlarından çok; muhteva ve niteliğini dikkate alarak, edindiğiniz tecrübe ve yeni becerilerle her yerde, her şartta mesleğinizin gereklerini layıkıyla yerine getireceksiniz. Yeter ki sağlıklı olalım, birlikte olalım. Biz, her zaman sizlerin yanında olacağız. Salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana, evlatlarımız için gece gündüz ter döken, 'Ziya Öğretmenim burası bizde' diyen siz meslektaşlarım, tek tek her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ