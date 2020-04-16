Bakan Selçuk'tan 'Yaşlı ve engellilerin özel huzurevleri ücretleri' ile ilgili açıklama
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Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk'tan 'Yaşlı ve engellilerin özel huzurevleri ücretleri' ile ilgili açıklama

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

16.04.2020 03:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 03:32
Bakan Selçuk'tan 'Yaşlı ve engellilerin özel huzurevleri ücretleri' ile ilgili açıklama

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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