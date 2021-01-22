Bakan Selçuk'tan, velilere 'Takdir Belgesi'
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Bakan Selçuk'tan, velilere 'Takdir Belgesi'

22.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:19
Bakan Selçuk'tan, velilere 'Takdir Belgesi'

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde desteklerinden dolayı velilere, kendi imzasının yer aldığı 'Takdir Belgesi' ile teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde desteklerinden dolayı velilere, kendi imzasının yer aldığı 'Takdir Belgesi' ile teşekkür etti.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Uzaktan eğitim döneminde okul-aile iş birliğinin en güzel örneğini sergileyen kıymetli velilerimize şükranlarımızla" mesajıyla Bakan Selçuk'un imzasının bulunduğu 'Takdir Belgesi' paylaşıldı. Paylaşılan belgede, "Sevgili anneler ve babalar, uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devam etmesi yönünde gösterdiğiniz özverinin farkındayız. Bu üstün gayretinizden dolayı sizlere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesi yer aldı.


Bakan Selçuk'tan, velilere 'Takdir Belgesi'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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