Bakan Selçuk'tan velilere "İyi ki varsınız" mesajı
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Ziya Selçuk, Anne, Güncel

Bakan Selçuk'tan velilere "İyi ki varsınız" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir video paylaşarak uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin velilerine "İyi ki varsınız" mesajı verdi.

10.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Bakan Selçuk'tan velilere 'İyi ki varsınız' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir video paylaşarak uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin velilerine "İyi ki varsınız" mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesi ve hemen akabinde uzaktan eğitime başlanılmasının ardından bir video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaştığı video da uzaktan eğitim gören öğrencilerin velilerine "İyi ki varsınız" mesajı verdi.

Paylaştığı video ile velilerin yanında olduklarını aktaran Bakan Selçuk, "Öğrencimizin sevgili ailesi, dünyaca ve milletçe daha önce bir benzerini yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz ve bir kez daha anladık ki; hayat en büyük öğretmen. Bu süreç, bize sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu, ayrılığın bir anda olabileceğini, eğitimin her koşulda her yerde devam edeceğini, anne-babayla iş birliği içinde olmanın ne büyük bir güç olduğunu, çocuklarımız için nasıl kenetlenebileceğimizi, temiz havanın, sosyalleşmenin, okula gidebiliyor olmanın ne büyük bir değer olduğunu öğretti" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçten, daha olgun, sakin, büyümüş ve kıymet bilerek çıkacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Çocuklarımız da bizde, bugünlerden çok şey öğrenerek, daha da olgunlaşarak, sakinleşerek, büyüyerek ve kıymet bilerek çıkacağız. Bilin ki; mesafe olarak ayrıyız ama buradayız. Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız. Tüm sabrınız, ilginiz, sevginiz ve hoş görünüzle çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olacağınızı biliyoruz. Biz öğretmenlerin, telefonun diğer ucunda sizlere destek olmak için beklediğimizden, çocuklarımızı çok özlediğimizden ve bugünlerde ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine okullar yeniden açıldığında tüm gücümüzle devam edeceğimizden emin olun" aktarımında bulundu.

Çocukların yaşanan süreci en iyi şekilde tamamlaması için velilerin yanlarında olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Biz hep 'okul aile birliği önemlidir' der, sizi hep arkamızda, elinizi sırtımızda hissederdik. Şimdi siz öndesiniz, biz arkanızdayız. Tüm özlemimiz, sevgimiz ve yapabileceklerimizle çocuklarımızın bu süreci en iyi şekilde tamamlaması için sizinleyiz. Gönülden ifade etmek isteriz ki; iyi ki varsınız" ifadelerini aktardı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bakan Selçuk'tan velilere 'İyi ki varsınız' mesajı

Kaynak: İHA

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