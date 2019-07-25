Bakan Selçuk'tan, Türk Kızılay'a kurban bağışı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk Kızılaya kurban bağışladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Yasir Yılmaz ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ı kabul etti.

Kurban vekaletini Türk Kızılaya bağışlayan Selçuk, bağış makbuzunu Kınık'a teslim etti.

Kurban ibadetinin kurbiyete ve yakınlaşmaya vesile olduğunu, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını belirten Bakan Selçuk, "Biz de bu sene kurban vekaletimizi tüm dünyada mazlumlara koşan Türk Kızılaya verdik. Kızılayımıza aracılık ettiği için teşekkür ederim. Allah tüm kardeşlerimizin kurbanlarını kabul eylesin." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, vatandaşları kurban bağışına da davet etti.

Kaynak: AA