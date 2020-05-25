Bakan Selçuk'tan Telafi Eğitimi Hakkında Önemli Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, televizyondaki derslerin ve EBA internet ve Akademik Destek'in ne kadar faydası olduğuna bakılarak eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağının belirleneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile eğitimciler ile yüz yüze görüşemeyen Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" adı altında video konferans üzerinden eğitimciler ile görüşüyor. Bu kez Mardinli eğitimciler ile görüşen Bakan Selçuk, telafi eğitimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitim döneminde gösterdikleri çabadan dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk, "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu. Telafi Eğitimi Ne Zaman Olacak?

Bakan Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.