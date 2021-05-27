Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Eğitimde de normalleşme süreci başlıyor.

Eğitimde de normalleşme süreci başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurdu..

Milli Eğitim Bakanı twitter üzerinden yaptığı açıklamada

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulaması da hızla devam ediyor. Bakan Selçuk, '40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu.' açıklamasını yaptı ve paylaşımına 'Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...' notunu düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı