Bakan Selçuk'tan, 'Pınar Gültekin' açıklaması AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) davasına müdahil olacaklarını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) davasına müdahil olacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA