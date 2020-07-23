Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması
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Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması
23.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:23

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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