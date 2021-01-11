Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

Andan Oğuz Anadolu Lisesi bahçesi Öğretmenler İstiklal Marşı'nın okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Osmaniye'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu.

Andan Oğuz Anadolu Lisesi bahçesi

Öğretmenler

İstiklal Marşı'nın okunması

Türk Bayrağının göndere çekilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Osmaniye'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'ndeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve bazı öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman