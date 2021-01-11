Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:29
Andan Oğuz Anadolu Lisesi bahçesi Öğretmenler İstiklal Marşı'nın okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Osmaniye'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu.
Andan Oğuz Anadolu Lisesi bahçesi
Öğretmenler
İstiklal Marşı'nın okunması
Türk Bayrağının göndere çekilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Osmaniye'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'ndeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve bazı öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman