Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:29

Andan Oğuz Anadolu Lisesi bahçesi Öğretmenler İstiklal Marşı'nın okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Osmaniye'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu.

Andan Oğuz Anadolu Lisesi bahçesi

Öğretmenler

İstiklal Marşı'nın okunması

Türk Bayrağının göndere çekilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Osmaniye'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'ndeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve bazı öğrenciler katıldı.

Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:29:55. #1.15#
title