Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:00
Bakan Selçuk'tan,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına Erzurum, 1250 okulu ile katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına Erzurum, 1250 okulu ile katıldı.

Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve okul öğretmenlerinin katılımı ile bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, gazetecilere, Erzurum genelindeki bütün okullarda İstiklal Marşı okunduğunu belirtti.

İlde 1250 okulun bulunduğunu ifade eden Kaygusuz, bütün okullarda idarecilerin ve öğretmenlerin İstiklal Marşı coşkusunun yaşandığını, evlerde de hem öğrencilerin hem de velilerin evlerinden, balkonlarından etkiğe katıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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