Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:15

-Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu öğretmenlerle birlikte Kayseri Lisesi'nde İstiklal Marşı okudu.

-Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu öğretmenlerle birlikte Kayseri Lisesi'nde İstiklal Marşı okudu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine İstiklal Marşı okundu.

Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:15:45. #1.15#
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