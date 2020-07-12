Bakan Selçuk'tan okuldaki patlamada ölen öğretmenin ailesine taziye Bakan Selçuk'tan okuldaki patlamada ölen öğretmenin ailesine taziye -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: -"Milli Eğitim camiasının meslek liselerinde yapmaya çalıştığı bu üretimi çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde götürmek noktasında gayretlerimiz sürecek" Milli Eğitim Bakanı Ziya...

Bakan Selçuk'tan okuldaki patlamada ölen öğretmenin ailesine taziye

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

-"Milli Eğitim camiasının meslek liselerinde yapmaya çalıştığı bu üretimi çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde götürmek noktasında gayretlerimiz sürecek"

ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de geçtiğimiz günlerde meslek lisesinde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, "Milli Eğitim camiasının meslek liselerinde yapmaya çalıştığı bu üretimi, çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde götürmek noktasında gayretlerimiz sürecek" dedi.

Bakan Selçuk, 4 Temmuz'da Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında, kimyasal maddelerin patlaması sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan öğretmen Ramazan Şahin'in Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

Karayolu ile Ankara'dan Adana'ya gelen Bakan Selçuk aileyi taziyede bulunurken geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bakan Selçuk taziyeden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Adana'da bir taziye için bulunuyoruz. Bütün dünyada bir salgın var, bu salgının Türkiyeyle ilgili uzantısı var. Türkiye'de sağlık alanındaki uzmanlarımızı izliyoruz ve takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın konusunda her türlü iş ve işlemi yapmak noktasında kararlıyız. Dünyaya örnek olacak şekilde uygulama ve üretimler yapıyoruz. Bu üretimlerin meslek liselerindeki boyutu çok önemli. Bütün ülkenin ve dünyanın ihtiyacı için meslek liselerindeki öğretmenlerimiz, bütün öğretmenlerimiz gibi büyük bir gayret içerisindeler. Mersin Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimizde bu konuda büyük bir çaba gösterdiler. Rahmetli öğretmenimiz Ramazan Şahin'inde bu konuda hafta sonu bu ülkenin bana ihtiyacı var diyerek yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu elim kaza neticesinde de şehit olan öğretmenimizin ailesinin yanında bulunup taziyemizi iletmek ve bu meseleye sahip çıktığımızı göstermek için buradayız. Böyle zor bir günde millet ve devlet olarak öğretmenimizin yanındayız. Eğitim camiası adına ailemize başsağlığı diliyorum. Bu noktada Milli Eğitim camiasının meslek liselerinde yapmaya çalıştığı bu üretimi çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde götürmek noktasında gayretlerimiz sürecektir. Ben tekrar üzüntümü belirtmek istiyorum ve Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ramazan öğretmenimizin" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasının ardından AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Olayda kimya öğretmeni Hasan Satırlı da yaralanmıştı.

Kaynak: İHA