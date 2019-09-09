Bakan Selçuk'tan okula sürpriz ziyaret

09.09.2019 16:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Beykoz'da bir okula sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesinde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne giderken yol üstünden uğradığı Beykoz Güzelcehisar İlkokulunda çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, teneffüse çıkan öğrencilerin neşeyle koşturduğu görüntülere yer veren Selçuk, "Bugün 'Umutsuzum, karamsarım, mutsuzum' diyen varsa bir okulun bahçesinden içeriye baksın. Çocukların gözleri 'Bir umutsa aradığın, o da biziz.' diye bağırıyor. Şükür kavuşturana." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA