Bakan Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların okula başlama yaşının hesaplanmasına ilişkin çizelgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Okula başlama yaşını 69 aya çeken yasa, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa değişikliğiyle getirilen yeni düzenleme 2019-2020 eğitim öğretim yılıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. Kayıt dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram hesabından, çocukların okula başlama yaşını hesaplamak isteyen ailelere yardımcı olacak çizelgeleri paylaştı. Bakan Selçuk'un "Okula yeni başlayacak kuzuların anne babaları için ufak bir hatırlatma" notuyla paylaştığı videolu mesajda, Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında yaş gruplarına göre okul kayıt durumuna ilişkin bilgilendirici çizelgeler yer aldı.

OKULU BAŞLAMA YAŞINI ROBOT HESAPLAYACAK

'Zorunlu İlkokul Çağı-2013 yılında doğanlar' başlıklı ilk çizelgeye göre, 2013 yılı Aralık ayında doğan, yani kayıt dönemi itibarıyla 69 aylık olan çocukların ilkokul 1'nci sınıfa kaydı zorunlu olacak. Ancak 69, 70 ve 71 aylık çocukların velileri isterlerse ilkokula başlama tarihini 1 yıl erteleyebilecek. 'Okul Öncesi Eğitim Çağı-2014 yılında doğanlar' başlıklı ikinci çizelgeye göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarında doğan 66-68 ay aralığındaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna gidebilecek ve bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. 57-65 ay aralığındaki çocuklar ise okul öncesi eğitim kurumlarının aday kaydına alınacak.

'Okul Öncesi Eğitim Çağı-2015 yılında doğanlar' başlıklı üçüncü çizelgeye göre, 45-56 ay aralığındaki çocuklar boş kontenjan olması halinde anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 'Okul Öncesi Eğitim Çağı-2016 yılında doğanlar' başlıklı son çizelgeye göre, 36-44 ay aralığındaki çocuklar boş kontenjan olması halinde anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kayıt yaptırabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, 'e-Okul' üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan 'Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu'nu da kullanıma sundu. Robot yardımıyla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.



Kaynak: DHA