Bakan Selçuk'tan "okul zili" paylaşımı

Bakan Selçuk'tan "okul zili" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın hazırladığı okul zilini, "telefon zili" yaptığını açıkladı.

15.09.2019 19:06
Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın hazırladığı okul zilini, "telefon zili" yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı.

Selçuk, okul ziliyle çalan telefonuna baktığı video ile birlikte, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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