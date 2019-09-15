Bakan Selçuk'tan "okul zili" paylaşımı

15.09.2019 19:06

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın hazırladığı okul zilini, "telefon zili" yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı.

Selçuk, okul ziliyle çalan telefonuna baktığı video ile birlikte, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA