Bakan Selçuk'tan öğrencilere yarın okullarda okunacak "İstiklal Marşı"na eşlik edin çağrısı...
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere yarın okullarda okunacak "İstiklal Marşı"na eşlik edin çağrısı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın sabah 09.00'da, bütün okullardan İstiklal Marşı'nın ardından ders zilinin sesinin yükseleceğini belirterek, "Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar.

Bakan Selçuk'tan öğrencilere yarın okullarda okunacak
30.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:49

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın sabah 09.00'da, bütün okullardan İstiklal Marşı'nın ardından ders zilinin sesinin yükseleceğini belirterek, "Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar." çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim yoluyla yeni eğitim öğretim yılının yarın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği, hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız, ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle..."

Paylaşımında, "#uzaktaneğitimleokuldayız" etiketini kullanan Selçuk, bir okulun bahçesinde okul zilini çaldığı, Türk Bayrağı önünde çekilmiş bir fotoğrafına da yer verdi.

Kaynak: AA

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