Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı temennisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselere geçişte sınava girecek öğrencilere muvaffakiyet dileyerek, "Sizin heyecanınız, benim heyecanım. Güzel başlangıçlarınız olsun." temennisinde bulundu.

Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınava ilişkin, paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Liseye geçişin çocuklarımız için yeni bir başlangıç olduğunu, bir bitiş olmadığını bilhassa velilerimize belirtmek isterim. Liselere geçişte sınava girecek öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Sizin heyecanınız, benim heyecanım. Güzel başlangıçlarınız olsun."

Kaynak: AA