Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj
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Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj

03.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:46
Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından sırada tek başına ödev yapan bir öğrencinin fotoğrafını paylaşan Bakan Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz. Birbirlerinden silgi istemek, birlikte gülmek, derste fısıldaşmak nasıl güzelmiş, bunu da tadacak çocuklarımız." mesajını paylaştı.

Selçuk, mesajında öğretmenlere de esprili şekilde seslenerek, "Meslektaşlarıma şimdiden söyleyeyim: O gün geldiğinde göz yumun, biraz tadını çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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