Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:31
Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik
Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik
Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı
Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Başak Dizer Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:32:44. #1.15#
title