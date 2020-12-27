Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı

27.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:41

Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü dolayısıyla öğretmen öğrenci işbirliğinde bestelenen bir eseri paylaştı.

Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü dolayısıyla öğretmen öğrenci işbirliğinde bestelenen bir eseri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden, "Çanakkale Geçilmez'i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşı'mızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimle..." notuyla, Bakanlığa bağlı Musiki Lisesi pilot okulu Üsküdar Hakkı Demir AİHL 12. sınıf öğrencilerinin enstrüman çaldığı, vokal ve bestesini ise Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencilerinin üstlendiği, öğretmen ve öğrenci işbirliğince Safahat'ın Gölgeler bölümünden Mehmet Ali'ye şiirinden bestelenen bir eseri paylaştı.

Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı
Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı
Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı
Bakan Selçuk'tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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