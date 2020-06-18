Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık
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Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylara seslenerek, "Biz sizin için her türlü tedbiri aldık" dedi.

Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık
18.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:22

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylara seslenerek, "Biz sizin için her türlü tedbiri aldık" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından 'Çocuklarımıza güveniyoruz' notuyla videolu paylaşımda bulundu. 20 Haziran'da yapılacak LGS ile ilgili 8'inci sınıf öğrencilerine tavsiyede bulunan Selçuk, şunları söyledi: "Hani anne babanızın sizden bir şey yapmanızı istediklerinde 'ben artık büyüdüm küçük değilim' dersiniz ya hep, işte tam da şimdi bize büyüdüğünüzü göstermek için bir fırsat var elinizde. Hafta sonu LGS'ye gireceksiniz. Biz sizin için her türlü tedbiri aldık. Sınıflarınız dezenfekte edildi. Maskeleriniz, el dezenfektanlarınız okullara ulaştırıldı. Sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz yeterli alanlar oluşturuldu. Sizden isteğimiz bu kurallara ve görevli öğretmenlerinizin yönlendirmelerine eksiksiz uymanız. Bu en başta sizin tüm ülkemizin sağlığı için çok önemli. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Haydi sınavdan önce sağlık tedbirlerini bir kez daha inceleyin. Şimdiden başarılar diliyorum. Unutmayın sınav sonucu ne olursa olsun bizim için çok değerlisiniz."

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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