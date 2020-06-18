Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylara seslenerek, "Biz sizin için her türlü tedbiri aldık" dedi.

Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık
18.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:20

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylara seslenerek, "Biz sizin için her türlü tedbiri aldık" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından 'Çocuklarımıza güveniyoruz' notuyla videolu paylaşımda bulundu. 20 Haziran'da yapılacak LGS ile ilgili 8'inci sınıf öğrencilerine tavsiyede bulunan Selçuk, şunları söyledi: "Hani anne babanızın sizden bir şey yapmanızı istediklerinde 'ben artık büyüdüm küçük değilim' dersiniz ya hep, işte tam da şimdi bize büyüdüğünüzü göstermek için bir fırsat var elinizde. Hafta sonu LGS'ye gireceksiniz. Biz sizin için her türlü tedbiri aldık. Sınıflarınız dezenfekte edildi. Maskeleriniz, el dezenfektanlarınız okullara ulaştırıldı. Sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz yeterli alanlar oluşturuldu. Sizden isteğimiz bu kurallara ve görevli öğretmenlerinizin yönlendirmelerine eksiksiz uymanız. Bu en başta sizin tüm ülkemizin sağlığı için çok önemli. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Haydi sınavdan önce sağlık tedbirlerini bir kez daha inceleyin. Şimdiden başarılar diliyorum. Unutmayın sınav sonucu ne olursa olsun bizim için çok değerlisiniz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu Haber
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Mahkeme, sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete atan katilin gerekçeli kararında 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Mahkeme, sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete atan katilin gerekçeli kararında "Canavarca hisle değil" hükmü...
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Yasmin Erbil Aleyna Tilki Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Biz sizin için her türlü tedbiri aldık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:49:13. #1.14#
title