Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması
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Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında benzer soru iddialarına ilişkin, "Bizim yayımladığımız örnek sorular, herkes için örnek oluyor.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında benzer soru iddialarına ilişkin, "Bizim yayımladığımız örnek sorular, herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz, somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı. Selçuk, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Selçuk, LGS'de 3 sorunun yardımcı kaynaklarla aynı olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine, her ay 45'er soru olmak üzere örnek sorular yayımladıklarını söyledi. Selçuk, "Bütün bu örnek soruları çocuklarımız, öğretmenlerimiz görsün diye yayımlıyoruz. Bu soruları, yayıncılar da izliyor, takip ediyor, bunlara göre soru düzenlemek için gayret gösteriyorlar. Bizim yayımladığımız örnek sorular, herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz, somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili itiraz yolları belli, bu yollara müracaat edilebilir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var. Soruların kendisiyle ilgili bir itiraz yok, yanlışlığı ya da başka hususlarla ilgili. Böyle bir delil, somut şeyler olmazsa ortada, bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu çocuklarla, öğretmenlerle ilgili bir konu. Herkesin daha dikkatli olmasını tavsiye ederim" dedi.

'SIRALAMAYLA İLGİLİ BİR KONU'

Bakan Selçuk, matematik sorularının zor olduğu iddialarına ilişkin ise bunun sıralamayla ilgili bir konu olduğunu ve belli puan alabilen çocuklar olduğunda başka problemlerin ortaya çıktığını belirterek, "Bizim kontenjanımız belli, aynı kontenjan yine geçerli sorulara bağlı olarak. Bu konularda ilgili arkadaşlarımız gereken her türlü tedbiri alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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