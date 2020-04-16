Bakan Selçuk'tan koronavirüs mağduru çalışanlara gelir desteği açıklaması AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerin, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği...

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerin, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlıyoruz. Kısa çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi.Öte yandan Bakan Selçuk, 3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: DHA