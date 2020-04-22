Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, 23 Nisan'ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz'e Milli Eğitim Bakanı Ziya...

Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, 23 Nisan'ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz'e Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videosunu paylaşarak sosyal medya hesabından destek verdi. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin çocukları adına Asya'nın çağrısına kulak vermeye var mısınız? Ulusal egemenliğimizin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Perşembe akşamı, saat 21.00'de bayraklarımızla pencerelerde, balkonlardayız." Kaynak: İHA