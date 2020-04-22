Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek
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Ziya Selçuk, 23 Nisan, Asya, Yerel, Haber

Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek

Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, 23 Nisan'ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz'e Milli Eğitim Bakanı Ziya...

22.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:38
Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek

Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek

KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, 23 Nisan'ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz'e Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videosunu paylaşarak sosyal medya hesabından destek verdi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin çocukları adına Asya'nın çağrısına kulak vermeye var mısınız? Ulusal egemenliğimizin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Perşembe akşamı, saat 21.00'de bayraklarımızla pencerelerde, balkonlardayız."

Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek

Kaynak: İHA

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