Bakan Selçuk'tan, 'karne' paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan, 'karne' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün karne günü. Notlar sizindir; ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir, teşekkür bizden olsun" dedi.

Bakan Selçuk'tan, 'karne' paylaşımı
19.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:09

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün karne günü. Notlar sizindir; ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir, teşekkür bizden olsun" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bu yıl e-okul üzerinden verilecek karnelere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "Büyük iş başardınız çocuklarım. Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBA'ya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün karne günü. Notlar sizindir; ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir teşekkür bizden olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk mesajında öğrencilere hitaben ise şöyle dedi:

"Sevgili öğrencimiz; tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecini bizimle birlikte yaşadın. Okulundan, arkadaşlarından, sosyal hayatından uzak kaldın. Hepimizin sağlığ için evdeydin, güvende olmamız için elinden geleni yaptın. Derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Biz öğretmenlerinle iş birliği içinde oldun. Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki ülkenin bir evladısın. Güzel, sağlıklı, üretken ve unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun. Sevgiyle kal."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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