Bakan Selçuk'tan Kahramankazan Engelsiz Kafe'ye ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli bireyler tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin kendilerine bırakıldığı Kahramankazan belediyesi Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli bireyler tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin kendilerine bırakıldığı Kahramankazan belediyesi Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kahramankazan Belediyesi'ne ait olan Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti. Kendisine ikram edilen pasta ve kurabiyeleri tadan Bakan Selçuk, sunum ve lezzet için çalışanlara tam not verirken, tüm Ankaralıları Engelsiz Kafe'ye gelmeye davet etti. Bakan Selçuk'a, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da eşlik etti.

Bakan Selçuk'tan davet var

Engelli bireyleri azim ve gayretleri için tebrik eden Bakan Selçuk, kendilerine başarılar diledi. Bakan Selçuk ayrıca, tüm Ankaralıları bu lezzetleri yerinde tatmak için Engelsiz Kafe'ye davet etti. Bakan Selçuk daha sonra kafe çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçemize ayrı bir renk kattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirterek, "Tüm işletmesi engelli kardeşlerimiz tarafından yapılan ve gelirinin de yine kendilerine bırakıldığı kafemiz, ilçemize ayrı bir renk kattı. Kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterdi. Sayın Bakanımızın, Engelsiz Kafemizi ziyaret etmesi bizler için ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

Kendi işlerinin sahibi oldular

Engelsiz Kafe'de farklı engellere sahip 14 engelli birey çalışıyor. Kafede, işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler engelli bireyler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Engelsiz Kafe'de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri de Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Engelli bireyler böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de kendi işlerinin sahibi oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı