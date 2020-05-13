- Bakan Selçuk'tan işaret diliyle mesaj: "Hayallerde engel yoktur" - Bakan Selçuk'tan işaret diliyle mesaj: "Hayallerde engel yoktur" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda işaret diliyle "Hayallerde engel yoktur" mesajı verdi.

- Bakan Selçuk'tan işaret diliyle mesaj: "Hayallerde engel yoktur" ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda işaret diliyle "Hayallerde engel yoktur" mesajı verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaştığı video ile işaret dilinde, "Engelliler Haftası kutlu olsun. Hayallerde engel yoktur. Sizleri seviyorum" dedi. Kaynak: İHA