Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap
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Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençlere seslenerek, "Yaptığın her işi, attığın her adımı severek, isteyerek yap" dedi.

Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap
19.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:07

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençlere seslenerek, "Yaptığın her işi, attığın her adımı severek, isteyerek yap" dedi.

Bakan Selçuk, yayımladığı mesajında, gençlere seslenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı günün 101'inci yılında olduklarını hatırlattı. Gençlerin bayramını yürekten ve coşkuyla kutladığını belirten Bakan Selçuk, "Bu peşin bir kutlama. Kurallar gereği bugün size burada bir konuşma yapmam gerekiyor. Ancak ben gençlere konuşmaktansa gençleri dinlemeyi tercih eder, gençlerin sohbetinden beslenir, çoğu zaman, onların getirdiği bakış açılarıyla düşüncelerimi yenilerim. Çünkü hepinizin, her birinizin hayallerinizle, enerjinizle, yapabileceklerinizle ülkemiz için, bu dünya için ne kadar değerli ve zengin olduğunuzu biliyorum" dedi.

'IŞIĞININ FARKINA VAR VE PARLAMAKTAN KORKMA'Bakan Selçuk, liselere ziyarete gittiğimde öğrencilerle sohbet ettiğini ve onları dinlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Fakat bir gençle konuşmak durumunda kaldığımda, karşımdakiler kendi gençliğimmiş gibi düşünüyor ve aslında kendi gençliğime konuşuyorum. Şu yaşta, yapmak istediklerim ama yapamadıklarım, bugün sizlerin içinde yaşadığınız, bir insan ömrünün en kıymetli yıllarına dair özlemlerim var. Bugün karşımda oturup beni izleyen siz değil de, ben olsaydım açıkçası kendime şunları söyler ya da o yaşlarımda birinin bana bunları söylemesini çok isterdim. Dünya çok büyük bir gökyüzü ve sen bu büyük güzellik içine bahşedilmiş bir yıldız tanesisin. Işığının farkına var ve parlamaktan korkma. Hayat başarılarıyla, başarısızlıklarıyla, mutluluğuyla, hüznüyle, kaygılarıyla, heyecanlarıyla bir bütün ve hepsi senin, hepsi sevilmeye, korunmaya ve sahip çıkılmaya değer. Yaşadığın yahut yaşayacağın zorluklar, karşılaştığın engeller, bir sıfır yenik başladım dediğin her şey, senin öğretmenin, senin itici gücün ve tuhaf gelebilir ama asıl gücünü oradan alıyorsun. Bunu sakın unutma. Kendini bilgiyle, müzikle, sanatla, resimle, bilimle, doğayla besle. Bugün bunlarla doyarsan eğer, ileride açlığın da bunlara olur."'SEVDİĞİN İŞİ BUL, BU HER NEYSE ONU BUL''Sevmek sadece insanla insan arasında gerçekleşen bir eylem değil' diyen Bakan Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Önce kendini sevmekten başla, aileni, ülkeni, ülkenin insanlarını, memleketinin toprağında bitmiş bir çiçeği, o toprağa tutunmuş bir ağacı da sev kendini sevdiğin gibi. Hepsi benimdir dediğinde, ilgin de, sorumluluğun da, o kadar büyük ve o kadar gerçek oluyor. En çok kendin üzerinde düşün, kendini tanı, kendini bul, kendini yönlendir, kendi kendinin arkadaşı ol önce. Bir ömür boyu, kendinin yol arkadaşı olacaksın. İyi bir yol arkadaşı olmazsanız birbirinize, yolun da, yolun sonunda ulaştığınız hedefin de tadına varamazsın. Sevdiğin işi bul, bu her neyse onu bul. Seni onaylamayabilirler, meslek seçimini beğenmeyebilirler, genel temayüllerin dışına çıkmış olabilirsin. Bunların önemi yok, sen yaptığın işi layıkıyla, hakkıyla, severek ve isteyerek yap. Yaptığın her işi, attığın her adımı severek, isteyerek yap."'FAYDANIN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ AZI ÇOĞU OLMAZ'Bakan Selçuk, Bandırma vapurunun Samsun'a yanaştığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vapurdan inerken, arkasında arkadaşlarının da bulunduğunu anımsatarak, "Onların arkasında vapurun kaptanı ve erleri. Bandırma Vapuru İstanbul'dan ayrılırken vapurun halatını çözen de, Samsun'a vardığında atılan halatı tutan da, dümenin tozunu alan da, kırılmış bir zemin tahtasını düzelten de bu sürecin kahramanıdır. Bir ülkeye sunulmuş faydanın büyüğü küçüğü azı çoğu olmaz. Yeter ki, severek, isteyerek ve gönülden gelen bir sorumluluk duygusuyla yapılmış olsun" diye konuştu.'EVLERİNİZDE KALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM'

Çok ilginç bir süreç içerisinde olduklarını, küresel çapta yaşanan salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerde bulunduklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Şu gün sizin, evinizde kalarak kendi sağlığınızı ve çevrenizin sağlığını korumanız dahi ülkemiz için bir katkıdır ve çok değerlidir. Bu sürecin bir parçası olduğunuz ve hepimizi düşünerek evlerinizde kaldığınız için ülkemiz adına teşekkür etmek isterim. Sevgili gençler; tarihimiz, yolumuza ışık tutan bir fenerdir. İşte, 19 Mayıs 1919 tarihi de bizi tanımlayan, milli karakterimizi açıklayan, Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımının atıldığı, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir. Bizlere gurur duyacağımız daha nice zaferler bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi bu anlamlı günde minnet ve saygıyla anıyor, hepinizin bayramını tekrar kutluyor, her birinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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