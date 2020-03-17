Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı (2)
ÖĞRENCİLERE '40 DAKİKA' SÖZÜMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından öğrencilere yönelik açıklama yaptı.
17.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:46
ÖĞRENCİLERE '40 DAKİKA' SÖZÜ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından öğrencilere yönelik açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.
Kaynak: DHA