Bakan Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı
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Bakan Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı

Bakan Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan çocukları fidan sahiplenmeye davet ederken, kendisi de kampanya kapsamında 5 fidan sahiplendi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan çocukları fidan sahiplenmeye davet ederken, kendisi de kampanya kapsamında 5 fidan sahiplendi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fidanlar da çocuklar gibi yarına köklerle tutunmanın en güzel sembolü. İstiyoruz ki bu çocuk bayramında fidanlarımızın da fidanı olsun; 13 milyon çocuğumuz 'http://23nisan.gelecegenefes.com' adresinde 13 milyon fidanla buluşsun. Haydi fidanımızı sahiplenelim çocuklar" dedi.

Bakan Selçuk da kampanya kapsamında 5 fidan sahiplendi.

Bakan Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı
Bakan Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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