Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.

13.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:50
Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı , 'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız yurt dışındaki akranları ile yarışıyor. 10 yaşındaki BİLSEM öğrencimiz Elanur Akıncı, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Elanur'u, ailesini ve onu fark edip destekleyen meslektaşlarımı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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