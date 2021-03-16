Bakan Selçuk'tan Dünya Sosyal Hizmet Günü paylaşımı Açıklaması
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Bakan Selçuk'tan Dünya Sosyal Hizmet Günü paylaşımı Açıklaması

16.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:06
Bakan Selçuk'tan Dünya Sosyal Hizmet Günü paylaşımı Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, sosyal hizmet çalışanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olan sosyal hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyor, tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza sevgi ve selamlarımı gönderiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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