Bakan Selçuk'tan "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı

Bakan Selçuk'tan "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

05.10.2019 16:16
Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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